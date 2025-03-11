إعلامي زملكاوي عن تأجيل مباراة القمة: حلوها مع بعض

علق الاعلامي عمرو الدرديري على بيان النادي الأهلي لتأجيل مباراة القمة اعتراضا على إدارة المباراة بالتحكيم المصري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري :سبحان الله الزمالك من يومين بالظبط كان بيطالب بتأجيل القمة بسبب ان الاهلي واخد فترة راحه أكبر منه والمنظومة كلها اتهمتنا بالجنون وفوجئنا برفض قاطع .

و تابع :دلوقتي الأهلي هو اللي بيطالب بالتأجيل هل هيبقي ردكم عليه بالرفض زي ما رفضتوا طلبنا ؟ على العموم من حق كل واحد يدور على مصلحته.

و أضاف : واحنا بنرفض التأجيل دلوقتي ومكانش عندنا مشكله من البداية مع التحكيم الأجنبي بس الاهلي اللي فضل صامت وجاي يطالب في الاخر بتحكيم اجنبي والمشكلة دي حلوها مع بعض برا عن الزمالك بقي احنا ملناش فيه.

مباراة القمة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيان الأهلي



أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن