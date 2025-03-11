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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد ليلة القدر 2025 وأفضل الأدعية المستحبة

ليلة القدر
ليلة القدر
إيمان طلعت

موعد ليلة القدر 2025 ؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة مع انتهاء العشر الاوائل من شهر رمضاز وبدأنا العشر الاوسط فـ متى ليلة القدر 2025 ؟، وكيف نفوز بليلة القدر ؟، وما الدعاء المأثور فيها؟

متى ليلة القدر 2025؟

تقول دار الإفتاء : اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

موعد ليلة القدر 2025؟ 

وفي جواب متى ليلة القدر 
2025 ؟، كشفت الإفتاء عن الليالي الوترية من شهر رمضان لهذا العام حيث ينبغي تحري ليلة القدر في هذه الأيام وفق السنة النبوية الشريفة.

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم الخميس 20-3-2025م وتنهي بفجر يوم الجمعة 21-3-2025م

ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 22-3-2025م وتنتهي بفجر يوم الاحد 23-3-2025م.

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأثنين 24-3-2025م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 25-3-2025م

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاربعاء 26-3-2025م وتنتهي بفجر يوم الخميس 27-3-2025م

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 28-3-2025م وتنتهي بفجر يوم السبت 29-3-2025.

دعاء ليلة القدر المستجاب

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لى فى قضائك خير مما ختمت، واختم لى بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمى وذريتي فى هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.

اللهم افتح لى الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عنى، وارزقنى رزقا تغيثنى به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت فى هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منى وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنى بسعة رحمتك يا أرحم الرحمين. اللهم تغمدنى فيها بسابغ كرمك، واجعلنى فيها من أوليائك، واجعلها لى خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.. اللهم لا تصرفنى من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضى حاجتى يا أرحم الرحمين.

"اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

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