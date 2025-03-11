قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لبحث دعم غزة
الإدارة التعليمية ترسل لجنة للتحقيق.. تطورات واقعة ضرب طالبة وخلع حجابها بالهرم
بريطانيا: قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة
لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
الأرصاد: الموجة الحارة تستمر على البلاد لمدة أسبوع.. وهذه الظاهرة هي السبب
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد
موعد ليلة القدر 2025.. ما هي علاماتها والأعمال المستحبة فيها
قبل مباراة القمة بساعات.. أبرز الممنوعات والمحظورات أثناء لقاء الأهلي والزمالك
وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"
التشكيل المتوقع لموقعة ليفربول وباريس.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز
تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر.. الصراع يشتد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد ليلة القدر 2025.. ما هي علاماتها والأعمال المستحبة فيها

موعد ليلة القدر 2025
موعد ليلة القدر 2025
عبد الرحمن محمد

موعد ليلة القدر 2025.. ليلة واحدة تعادل عبادة 83 سنة! هذه هي ليلة القدر، الليلة التي ينتظرها المسلمون كل عام لما تحمله من بركة ورحمة ومغفرة، إنها الليلة التي نزل فيها القرآن، والتي وصفها الله في كتابه بأنها "خير من ألف شهر".

 ومع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، يترقب الجميع هذه الليلة المباركة، التي تأتي في إحدى الليالي الوترية من 21، 23، 25، 27 أو 29 رمضان 1446 هـ.

موعد ليلة القدر 2025 وفقًا للتقويم الميلادي

  • ليلة 21 رمضان: من مغرب الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس 2025.
  • ليلة 23 رمضان: من مغرب السبت 22 مارس 2025 حتى فجر الأحد 23 مارس 2025.
  • ليلة 25 رمضان: من مغرب الاثنين 24 مارس 2025 حتى فجر الثلاثاء 25 مارس 2025.
  • ليلة 27 رمضان (المرجحة عند كثير من العلماء): من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى فجر الخميس 27 مارس 2025.
  • ليلة 29 رمضان: من مغرب الجمعة 28 مارس 2025 حتى فجر السبت 29 مارس 2025.

علامات ليلة القدر

يمكن تمييز ليلة القدر من خلال بعض العلامات التي وردت في السنة النبوية، ومنها:

  • إحساس المؤمنين بالسكينة والطمأنينة.
  • اعتدال الطقس، فلا يكون حارًا ولا باردًا.
  • سكون الرياح وهدوء الأجواء.
  • شروق الشمس في اليوم التالي بدون شعاع.
  •  

أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2025

حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، ومن أبرز الأدعية:

  • "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".
  • "اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا".
  • "اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واجعلنا من المقبولين في هذه الليلة".
  • "اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل أعمالنا".
  • "اللهم ارزقنا فيها الخير والبركة، وحقق لنا أمنياتنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا".

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

لاغتنام فضل هذه الليلة المباركة، يُستحب القيام بالأعمال التالية:

  • تلاوة القرآن الكريم بخشوع.
  • أداء صلاة التهجد والقيام.
  • الإكثار من الذكر والاستغفار.
  • التصدق على المحتاجين.
  • الاجتهاد في العبادة حتى طلوع الفجر. 

فضل ليلة القدر

تُعد ليلة القدر من أعظم الليالي، حيث تعادل العبادة فيها عبادة 83 سنة و4 أشهر، كما أنها ليلة مغفرة الذنوب وتنزل الملائكة بالرحمات، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

العشر الأواخر من رمضان موعد ليلة القدر علامات ليلة القدر فضل ليلة القدر موعد ليلة القدر 2025 الأعمال المستحبة في ليلة القدر أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

بن شرقي وامام

خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟

ترشيحاتنا

بذور الشيا

نعومة للجلد ونضارة .. فوائد لا تتوقعها لحبوب بذرة الشيا

الفتوش

سهلة جدا .. طريقة عمل سلطة الفتوش

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بالصور

ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد

ضابط شرطة
ضابط شرطة
ضابط شرطة

خبراء السيارات يحذرون من شراء "تسلا": فكروا مرتين

تسلا
تسلا
تسلا

علاج يقضي على البواسير نهائيًا.. ضعي هذه العشبة في الماء وشاهدي ماذا يحدث

علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا
علاج يقضي على البواسير نهائيًا

عشبة القرض كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. أسرار لم تكشف من قبل

عشبة القرض
عشبة القرض
عشبة القرض

فيديو

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد