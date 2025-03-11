موعد ليلة القدر 2025.. ما هي علاماتها والأعمال المستحبة فيها

موعد ليلة القدر 2025.. ليلة واحدة تعادل عبادة 83 سنة! هذه هي ليلة القدر، الليلة التي ينتظرها المسلمون كل عام لما تحمله من بركة ورحمة ومغفرة، إنها الليلة التي نزل فيها القرآن، والتي وصفها الله في كتابه بأنها "خير من ألف شهر".

ومع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، يترقب الجميع هذه الليلة المباركة، التي تأتي في إحدى الليالي الوترية من 21، 23، 25، 27 أو 29 رمضان 1446 هـ.

موعد ليلة القدر 2025 وفقًا للتقويم الميلادي

ليلة 21 رمضان: من مغرب الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس 2025 .

من مغرب الخميس حتى فجر الجمعة . ليلة 23 رمضان: من مغرب السبت 22 مارس 2025 حتى فجر الأحد 23 مارس 2025 .

من مغرب السبت حتى فجر الأحد . ليلة 25 رمضان: من مغرب الاثنين 24 مارس 2025 حتى فجر الثلاثاء 25 مارس 2025 .

من مغرب الاثنين حتى فجر الثلاثاء . ليلة 27 رمضان (المرجحة عند كثير من العلماء): من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى فجر الخميس 27 مارس 2025 .

من مغرب الأربعاء حتى فجر الخميس . ليلة 29 رمضان: من مغرب الجمعة 28 مارس 2025 حتى فجر السبت 29 مارس 2025.

علامات ليلة القدر

يمكن تمييز ليلة القدر من خلال بعض العلامات التي وردت في السنة النبوية، ومنها:

إحساس المؤمنين بالسكينة والطمأنينة.

اعتدال الطقس، فلا يكون حارًا ولا باردًا.

سكون الرياح وهدوء الأجواء.

شروق الشمس في اليوم التالي بدون شعاع.



أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر 2025

حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، ومن أبرز الأدعية:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

"اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا".

"اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واجعلنا من المقبولين في هذه الليلة".

"اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل أعمالنا".

"اللهم ارزقنا فيها الخير والبركة، وحقق لنا أمنياتنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا".

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

لاغتنام فضل هذه الليلة المباركة، يُستحب القيام بالأعمال التالية:

تلاوة القرآن الكريم بخشوع.

أداء صلاة التهجد والقيام.

الإكثار من الذكر والاستغفار.

التصدق على المحتاجين.

الاجتهاد في العبادة حتى طلوع الفجر.

فضل ليلة القدر

تُعد ليلة القدر من أعظم الليالي، حيث تعادل العبادة فيها عبادة 83 سنة و4 أشهر، كما أنها ليلة مغفرة الذنوب وتنزل الملائكة بالرحمات، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".