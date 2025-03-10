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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يعرف المتوفي من يدعو له؟

هل يعرف المتوفى من يدعو له
هل يعرف المتوفى من يدعو له
شيماء جمال

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ردا على سؤال مضمونة: “هل يعرف الميت بمن يزوره ومن يدعو له؟": ان الميت يعرف بمشيئة الله تعالى من يزوره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "ما مِن أحدٍ يمُرُّ بقبْرِ أخيهِ المؤمنِ يَعرِفُه في الدُّنيا، فيُسلِّمَ عليه؛ إلَّا عرَفَه وردَّ عليه السَّلامَ".

وأوضح أن الراجح أيضا، أن المتوفى يعلم بمن يدعو له بخير؛ لأنه يصل إليه ثواب الدعاء للميت وينتفع به.

واستدل بما رواه البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: «رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك»، وقال الحافظ في الفتح: وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.

دعاء للميت في قبره

اللهم املًا قبره نورًا، وأفسح له فيه، اللهم ثبته عند السؤال، وأشمله في رحمتك، وتجاوز عن سيئاته، واكتب له الأجر والانتفاع بدعائنا له يا أرحم الراحمين.
للميت فرحه في قبره عندما يصله دعاء من اهل الدنيا اللهم مع نزول المطر في وقت الاستجابه ان ترحم (اخي عبد الملك )جميع موتي المسلمين وتجعلهم في جنات النعيم.

اللهم ارحم من رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا في ذاكرتنا صورهم وأصواتهم وضحكاتهم ، اللهمّ املأ قبورهم بالرّضا والنّور والفسحة والسّرور ، اللهم اجعل قبورهم بردًا وسلامًا.
اللهم ارحم من أصبحوا في ودائعك وبّرد على قبورهم وأعف عنهم واجعلهم مكرمين في جنانك اللهم ارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.


دعاء للميت قصير

اللهم إنه كان من عبادك الذين يشهدون بوحدانيتك فأحسن نزله
اللهم أعفو عنه واغفر له واجعله من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم اغفر لموتانا وتجاوز عما تعلم عنهم فإنهم ضيوفك وأنت أرحم الراحمين.
اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.يا رب أنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم.
يا رب أنت الغفور الرحيم فاجعل الجنة دارهم ومستقرا لهم.
اللهم اظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.
اللهم أنعم عليهم بنظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.
اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم واجعلهم مستبشرين برحمتك.
اللهم اجعل موتانا من أسعد السعداء في قبورهم.اللهم أرزقهم الفسحة والضياء وآنسهم بالقرب إليك.
اللهم اجعل قبور موتانا في نور دائم لا ينقطع.

الميت دعاء للميت في قبره هل يعرف الميت من يدعو له هل يعرف الميت من يزوره هل يعلم الميت من يدعو له

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