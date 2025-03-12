التعليم توقع بروتوكول لمساندة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.. تفاصيل

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون لتقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول النور للمكفوفين، وتجديد الورش بمدارس وفصول التربية الخاصة على مستوى كافة المحافظات.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم كافة سبل الدعم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن البروتوكول يهدف لمساندة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بمدارس وفصول النور للمكفوفين، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز معمل سطر برايل الإلكتروني، والعمل على تطوير مدارس (الصم وضعاف السمع، التربية الفكرية، الدمج)، وعمل تدريب فني للطلبة المكفوفين بالتنسيق مع الشركات والمصانع، بالإضافة إلى مساعدة المكفوفين في مشاريع التمكين الاقتصادي، وتطوير وتوزيع مواد تعليمية متخصصة في تكنولوجيا التعليم مع تدريب المعلمين والطلاب عليها، وكذلك الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة بتهيئة البيئة المدرسية والفصول بمدارس النور للمكفوفين والتربية الخاصة لتلبية احتياجاتهم.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا رائعًا للمشاركة المجتمعية لتقديم خدمة تعليمية خاصة بالطلاب من ذوي الهمم بمستوى لائق يتفق مع المعايير العالمية.

وقد حضر توقيع البرتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتورة سحر الالفي مدير عام التربية الخاصة، و عبير أنور مدير عام إدارة الموهوبين، وعدد من قيادات الوزارة.

وعلى جانب آخر .. كان قد قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة القاهرة للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

