بسبب انفجار أنبوبة غاز.. ننشر أسماء المصابين فى حريق محل المنصورة

حصل “صدى البلد” على أسماء المصابين من العمال والمواطنبن بحادث انفجار أنبوبة غاز داخل أحد محلات الحلويات بمدينة المنصورة في الدقهلية.

والمصابون هم: حمادة إبراهيم أبوالفضل 52 عاما مقيم عزبة الشال عامل، وليد عبد الخالق الشبراوي 47 عاما مقيم البرامون " مواطن" ، خالد السيد أحمد صالح 20 عاما مقيم بالمالحة والحالة العامة غير مستقرة “ مواطن”، وهبه علي محمد إبراهيم 35 عاما مقيمة الريدانية "مواطنة" ، دينا شريف محمود 11 عاما ومقيمة بالريدانية وشقيقتها دانا 11 عاما مقيمة بالريدانية ، احمد سعد الشبراوي بكر 46 عاما مقيم بميت لوزة والحالة العامة للمصاب غير مستقرة ( عامل )، وعبدالحميد محمد عبدالحميد 25 عاما مقيم بالمالحة ( عامل)، ومحمد احمد لطفى 36 عامل مقيم بميت خميس" مواطن"، فتحى على مصطفى 21 عاما مقيم بشبين الكوم ( عامل) الحاله العامة غير مستقرة ، نورا على عوض صيام 38 عاما مقيمة بالمنصورة (مواطنة)، وفوزيه فتحى حسن بدير 60 عاما مقيمه المنصوره “ مواطنه”، واحمد محسن نصار 32 عاما مقيم بالمنصورة (مواطن )، محمد طاهر البنداري 38 عاما مقيم بالاتوبيس ، سالى صبحي عطا 35 عاما مقيمة بالمجزر ( مواطنة) والحالة العامة غير مستقرة - سيف محمد أبو المعاطى 12 عاما (مواطن)، نهى عبدالحميد 23 عاما مقيمة المالحة- مواطنة، أميمه محمد السعيد 60 عام مقيمة بالمنصوره " مواطنة" والحالة العامة غير مستقرة واصابتهم بحروق بالوجه واجزاء من الجسم وكدمات.

كان قد أصيب 19 شخصا اثر وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز في فرن كنافة بشارع الاتو بيس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار في أسطوانة غاز بفرن كنافة بشارع الاتوبيس بالمنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث المنصورة وسيارات الإسعاف الحماية المدنية في الدقهلية الى مكان الحريق.