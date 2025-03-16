مصرع عامل وإصابة آخر سقط عليهما "كلارك" داخل شركة منظفات بالقليوبية

لقى مصرع عامل وأصيب آخر سقط عليهما "كلارك"، أثناء العمل داخل شركة منظفات بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، وتقديم العلاج للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بورود بلاغ بمصرع وإصابة عاملين، داخل شركة لتصنيع المنظفات بشبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط كلارك أثناء قيامهما بالعمل داخل شركة منظفات بـشبرا الخيمة مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.