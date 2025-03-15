ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن مقرمشات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب فى مخزن مقرمشات لبيان سبب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة.

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تمت أيضا أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخري، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن مقرمشات بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس في الخانكة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.