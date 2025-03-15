تخلصت منهم قبل السحور.. تفاصيل إنهاء ربة منزل حياة أطفالها الثلاثة بالقليوبية

أكد عدد من شهود العيان وجيران المتهمة قاتلة أطفالها الثلاثة بمنطقة أبو زعبل بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إن والدتهم ارتكبت الواقعة ليلًا قبل السحور.



وأضاف الجيران أن الأم قتلت أولادها وهربت والأب اكتشف الواقعة صباحا وتبين أن الأولاد الثلاثة مقتولين خنقا وعلى أحدهم آثار خرابيش بالفم.

قاتلة اطفالها الثلاثة فى أبو زعبل



وتابعوا أن الأم لم يلاحظ عليها أحد أي اضطرابات وكانت كل تصرفاتها طبيعية والجميع كان يظن أن الأولاد الثلاثة كانوا بحالة إغماء حتى جاء رجال الإسعاف والشرطة وتبين وفاتهم.



وتخلصت ربة منزل بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا، حيث تبين أنها مريضة نفسيًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.