عقب تعرضهما للاعتداء.. تعليم بورسعيد تطمئن على مدير ووكيل مدرسة القناة بنين

شدد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، دعمه الكامل لقيادات مدرسة القناة الإعدادية للبنين ومديرها وائل الصيفي وجميع العاملين بالمدرسة على خلفية أحداث الخميس الماضي بواقعة التعدي على مدير المدرسة وعدد من العاملين.

وناقش مدير المديرية مع مدير المدرسة سبل تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتى تتضمن عددا من الآليات التى تكفل تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات جميع العاملين بالمدرسة بهدف تحقيق الانظباط الذاتي والإرشاد التربوي.

الغرباوي يطالب بتنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

وأوضح الغرباوي أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة والتي توفر بيئة آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين مشيرا إلى أن اللائحة أعطت سلطات تقويم للمخالفات بشكل مباشر وأعطت مدير المدرسة ولجنة الحماية سلطات أوسع في علاج المخالفات الأكثر خطورة.

ووجه الغرباوي، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري ٢٨٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تتشكل من مدير المدرسة رئيسا ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين نائبا ووكيل المدرسة وأمين اتحاد الطلاب عضوين والاخصائى الاجتماعي كأمين سر للجنة وأحد المعلمين.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن دور لجنة الحماية هو التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الوسائل المعالجة حسب درجة المخالفة الواردة باللوائح المنظمة وعرضها على المسئولين لاتخاذ مايلزم لحماية المنظومة التعليمية بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذ حاتم حزة رئيس وحدة التواصل ودعم المعلمين بإدارة شرق التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.