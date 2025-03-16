قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
أسعار الذهب اليوم في مصر
موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان.. اعرف هتفطر امتى
شاهد | مازدا 3 كاربون إديشن 2025 الجديدة
إعلامي شهير يسخر من خسائر الأهلي بسبب عدم خوض لقاء القمة
مفتي الجمهورية : يوم المرأة المصرية تكريمٌ لها ولدورها في بناء الوطن
خبير: نتنياهو وطواقم اليمين المتطرف لا يرغبون في أن تنتهي الحرب
محادثات غير مباشرة بين حماس والاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة
دماء تسيل وقتـ لي تتساقط على الحدود اللبنانية السورية.. ماذا يحدث هناك؟
وزير التعليم يكشف عن تنفيذ 4 إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس
مسلسل ظلم المصطبة..مواعيد عرضه والقنوات الناقلة
عقب تعرضهما للاعتداء.. تعليم بورسعيد تطمئن على مدير ووكيل مدرسة القناة بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب تعرضهما للاعتداء.. تعليم بورسعيد تطمئن على مدير ووكيل مدرسة القناة بنين

الغرباوي يطالب بتنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية
الغرباوي يطالب بتنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية
محمد الغزاوى

 شدد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، دعمه الكامل لقيادات مدرسة القناة الإعدادية للبنين ومديرها  وائل الصيفي وجميع العاملين بالمدرسة على خلفية أحداث الخميس الماضي بواقعة التعدي على مدير المدرسة وعدد من العاملين.

وناقش مدير المديرية مع مدير المدرسة سبل تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتى تتضمن عددا من الآليات التى تكفل تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات جميع العاملين بالمدرسة بهدف تحقيق الانظباط الذاتي والإرشاد التربوي.

الغرباوي يطالب بتنفيذ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

وأوضح الغرباوي أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة والتي توفر بيئة آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين مشيرا إلى أن اللائحة أعطت سلطات تقويم للمخالفات بشكل مباشر وأعطت مدير المدرسة ولجنة الحماية سلطات أوسع في علاج المخالفات الأكثر خطورة.

ووجه الغرباوي، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري ٢٨٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تتشكل من مدير المدرسة رئيسا ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين نائبا ووكيل المدرسة وأمين اتحاد الطلاب عضوين والاخصائى الاجتماعي كأمين سر للجنة وأحد المعلمين.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن دور لجنة الحماية هو التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الوسائل المعالجة حسب درجة المخالفة الواردة باللوائح المنظمة وعرضها على المسئولين لاتخاذ مايلزم لحماية المنظومة التعليمية بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذ حاتم حزة رئيس وحدة التواصل ودعم المعلمين بإدارة شرق التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

بورسعيد تعليم بورسعيد لائحة الانضباط مديرية التربية و التعليم لجنة الحماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل

قراءة القرآن

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

فرحة نجوم الزمالك

صدمة قوية للزمالك.. غياب نجم الفريق 4 أسابيع للإصابة

شعار الزمالك

بعد تجاهل الحكم لعلاجه.. إصابة لاعب الزمالك السابق بتشنجات عصبية

حالة الطقس

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025| اهلا بالربيع

أسعار الفراخ

انخفاض أسعار الفراخ والدواجن اليوم بالأسواق| قائمة الأسعار

جوزيه بيسيرو يطير إلى البرتغال ..أحمد حسن يكشف

المدير الفني للزمالك يطير إلى البرتغال .. لهذا السبب

أول تعليق من محمد دياب بعد انتهاء مسلسل "قلبي ومفتاحه"

محمد دياب يُودّع مسلسل «قلبي ومفتاحه» برسالة مؤثرة لجمهوره

ترشيحاتنا

ويتكوف

المبعوث الأمريكي: ترامب قد يهاتف بوتين هذا الأسبوع

ارشيفي

بعد غارة عنيفة للقوات الأمريكية.. مامصير قيادات ميليشيا الحوثي؟

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل فيدان

تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا

بالصور

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات مارس بعد تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين

الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليقة - رئيس الأركان

علامات تحذيرية من النوبة القلبية الصامتة.. لايمكن تجاهلها

النوبة القلبية
النوبة القلبية
النوبة القلبية

ضبط 2 طن و 750 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر داخل مخزن مطعم بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

القصة الكاملة لاعتــ.داء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة

إيمان عبد اللطيف

هل تستمر لنهاية رمضان؟ الأرصاد تكشف موعد تراجع الحرارة

ايمان عبد اللطيف

بعد تسجيله مستويات عالية.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

إيمان عبد اللطيف

العيد الأحد أم الاثنين؟ اعرف أول يوم عيد الفطر 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد