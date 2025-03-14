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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب من أجل مصر افطارهم الرمضاني

رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب من أجل مصر أفكارهم
رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب من أجل مصر أفكارهم
محمد الغزاوى

شارك الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد أسرة طلاب من أجل مصر إفطارهم الرمضاني الذي يقام تحت رعايته الشخصية. 

أشرف على تنفيذ اليوم   د. أحمد بيومي المشرف على قطاع شئون رعاية الطلاب ومنسق الأسرة بالجامعة و د.محمد رزق ـ المشرف على قطاع شئون المدن الجامعية.

كانت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة بورسعيد نظمت حفل الإفطار السنوي الخاص بالأسرة ،بحضور رئيس الجامعة و منسقين الأسر بكليات الجامعه و أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر.

شهد الحفل العديد من الفقرات المتميزة، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم ، 

رئيس جامعة بورسعيد نتطلع إلى المزيد من الفعاليات التي تجمعنا كأسرة واحدة . 

واتسم اللقاءً بالإطار الاستثنائي الذي جمع بين روح الأسرة والعمل الجماعي وعكس قيم التعاون والإنجاز التي نسعى لنشرها بين طلاب الجامعة ، كما تم عرض أول website خاص بأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية بإبداع طلابي تام.

وقدم رئيس جامعة بورسعيد كل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم واصفه بالرائع قائلا نتطلع إلى المزيد من الفعاليات التي تجمعنا كأسرة واحدة . 

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