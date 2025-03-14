تضامن بورسعيد تعقد 39 لجنة تظلمات لذوي الهمم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ،عن عقد 39 لجنة تظلمات منذ يناير 2024، لمراجعة طلبات مختلف أنواع الإعاقات (الحركية – السمعية – البصرية – الذهنية).

ووفقًا لمديرية التضامن فى بورسعيد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,462 طلبًا، تم عرض 716 حالة منها على اللجان المختصة، وأسفرت المراجعات والفحوصات الطبية عن قبول العديد من الحالات التي استوفت المعايير المطلوبة.

على مدار 18 دفعة تضامن بورسعيد تسلم 4000 بطاقة خدمات متكاملة

كما واصلت مديرية تضامن بورسعيد جهودها في إصدار وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم تسليم 4,158 بطاقة على مدار 18 دفعة خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 3 مارس 2024، وذلك بهدف تمكين ذوي الهمم من الحصول على حقوقهم والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة لهم.

وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم ذوي الهمم، من خلال تطوير آليات الفحص والتظلمات، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها وفقًا للمعايير التي حددتها الدولة.