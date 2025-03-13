بورسعيد | السجن 5 سنوات لمتهمين قضم أحدهم أذن شخص

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 5 سنوات لـ ع س، م س، س س"، وذلك بعد إدانتهما بتهمة قضم أذن المجني عليه محمد فتحي أحمد عبد العزيز، وإصابته بعاهة مستديمة.

السجن 5 سنوات لمتهمين قضم أحدهم أذن شخص ببورسعيد



وقد ثبت من التحقيقات أنه في يوم 8 نوفمبر 2023، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بإحداث إصابة عمدية للمجني عليه بعد خلافات سابقة بينهم، حيث قام المتهم الأول بقضم أذن المجني عليه اليسرى، بينما كان المتهم الثاني يحمل سلاحاً أبيض سكين، والمتهم الثالث يكبله، مما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة 5% وفقاً لتقرير الطب الشرعي.

وقد شهد محمد فتحي أحمد عبد العزيز، ميكانيكي بمؤسسة قناة السويس، ومقيم بمساكن الجوهرة، بأنه وعلى إثر خلافات بينه وبين المتهمين، ترصد له المتهمون وقام المتهم الثالث بتكبيله، بينما قام المتهم الأول بقضم أذنه اليسرى، وذلك بحضور المتهم الثاني الذي كان يحمل سلاحاً أبيض، مما تسبب في إصابته بإعاقة دائمة.



كما شهد عاصم عادل عبد المؤمن البلاوي نقيب شرطة، بأن تحقيقاته أثبتت صحة الواقعة وفقاً لما شهد به المجني عليه، وثبت بالتقرير الطبي المبدئي أن المجني عليه يعاني من تشوه بصوان الأذن اليسرى وفقدان جزء من غضاريف الأذن اليسرى، وثبت بالتقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه تخلف لديه تشوهاً بصوان الأذن اليسرى، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 5%.

حكمت المحكمة

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات بتهمة إحداث إصابة عمدية بعاهة مستديمة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.