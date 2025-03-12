توزيع 2 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للقوائم المعتمدة للمستحقين، التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم. تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد،فضيلة الشيخ جمال عواد ،وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

توزيع لحوم صكوك الاطعام على الأسر الاولى بالرعاية فى بورسعيد

يأتي هذا الدعم في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، وحرصًا على وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بما يعكس قيم الرحمة والتضامن خلال الشهر الفضيل.

وتؤكد الجهات المنظمة استمرار جهودها في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.