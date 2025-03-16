إزالة مخالفة على مساحة 25 فدانًا بجمعية أم خلف البحرية جنوب بورسعيد |صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، و تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد

إزالة مخالفة على مساحة 25 فدان بجمعية أم خلف البحرية جنوب بورسعيد

و أسفرت الحملة؛ التي قادتها إدارة حماية الأراضي بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي، وبمشاركة قوات الأمن وحي الجنوب، عن إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة بحرم الطريق على مساحة 25 فدانًا بجمعية “أم خلف البحرية” بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح.



وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة