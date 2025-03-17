طريقة عمل الكوردن بلو| أحلى من الجاهز

الكوردن بلو من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، مقدمة برنامج العزومة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الكوردون بلو الشهي واللذيذ.



مقادير الكوردن بلو



5شريحة دجاج بانيه

نصف كوب ماء بصل

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

(الحشوة)

روزبيف شرائح

جبنة شيدر صفراء شرائح

(للتغليف)

كوب دقيق

كوب بقسماط مطحون

باكيت خلطة بانيه ماجي

2بيض

ربع كوب حليب

زيت للقلي



طريقة تحضير الكوردن بلو



نبدأ بفرد شرائح الدجاج وندقها بالمدق (نراعي عدم قطعها) حتى تفرد والتتبيل يتخلل الانسخة وتكون أفضل أثناء الطهي .

ثم نتبل شرائح الدجاج بالبهارات ثم نفرد شريحة الدجاج ونضع عليها شريحة روز بيف وشريحة جبنة شيدر ونلفهم رول الاول

ثم بعد ذلك نلف الدجاج رول عليهم حتى تكون التسويه أفضل من دخول اللحم داخل الحشو وبعد أن ننتهي من الكمية جميعا ونلف على كل قطعه في استرتش فيلم ونقفلها مثل البنبوني ونضعهم بالثلاجة ساعة حتى يتم التماسك ثم نخرجهم نضع في الدقيق ثم نضع البيض واللبن سويا ونضع فيه

ثم نخلط البقسماط بخلطة بانيه ماجي ونضع فيه ثم نتركهم في الفريزر نصف ساعه ونقلي في زيت غزير ساخن وتقدم بألف هنا وشفا .

