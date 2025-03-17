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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكوردن بلو| أحلى من الجاهز

طريقة عمل الكوردن بلو
طريقة عمل الكوردن بلو
هاجر هانئ

الكوردن بلو من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.
وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، مقدمة برنامج العزومة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الكوردون بلو الشهي واللذيذ.


مقادير الكوردن بلو


5شريحة دجاج بانيه
نصف كوب ماء بصل
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
(الحشوة)
روزبيف شرائح
جبنة شيدر صفراء شرائح
(للتغليف)
كوب دقيق
كوب بقسماط مطحون
باكيت خلطة بانيه ماجي
2بيض
ربع كوب حليب
زيت للقلي


طريقة تحضير الكوردن بلو


نبدأ بفرد شرائح الدجاج وندقها بالمدق (نراعي عدم قطعها) حتى تفرد والتتبيل يتخلل الانسخة وتكون أفضل أثناء الطهي .
ثم نتبل شرائح الدجاج بالبهارات ثم نفرد شريحة الدجاج ونضع عليها شريحة روز بيف وشريحة جبنة شيدر ونلفهم رول الاول 
ثم بعد ذلك نلف الدجاج رول عليهم حتى تكون التسويه أفضل من دخول اللحم داخل الحشو وبعد أن ننتهي من الكمية جميعا ونلف على كل قطعه في استرتش فيلم ونقفلها مثل البنبوني ونضعهم بالثلاجة ساعة حتى يتم التماسك ثم نخرجهم نضع في الدقيق ثم نضع البيض واللبن سويا ونضع فيه
ثم نخلط البقسماط بخلطة بانيه ماجي ونضع فيه ثم نتركهم في الفريزر نصف ساعه ونقلي في زيت غزير ساخن وتقدم بألف هنا وشفا .
 

الكوردن بلو الشيف فاطمة أبو حاتي مقادير الكوردن بلو

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