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مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي بالبدرشين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي بالبدرشين

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
ندى سويفى

تسبب انقلاب سيارة ميكروباص في مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، بينهم سوداني الجنسية، أعلى الطريق الأوسطي، قبل نزلة البدرشين.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الأوسطي قبل نزلة البدرشين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في الاتجاه القادم من مركز البدرشين، وتبين من الفحص أنه أثناء مرور سيارة ميكروباص أعلى الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، ونتج عن الحادث تهشم السيارة ومصرع شخص وإصابة 12 آخرين بينهم سوداني الجنسية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، كما تم تجنيب آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

انقلاب سيارة ميكروباص مصرع شخص الطريق الأوسطي البدرشين

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