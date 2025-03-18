انطلاق تصفيات تحدي القراءة العربي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، عن انطلاق التصفيات النهائية لمشروع "تحدي القراءة العربي" على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، وتستمر حتى الخميس 27 من نفس الشهر.

مواعيد التصفيات

وتم تحديد مواعيد التصفيات كالتالي: يوم الأحد لإدارتي المنتزه وشرق، يوم الاثنين لإدارتي وسط وغرب، ويوم الثلاثاء لإدارة العامرية. أما يوم الأربعاء فسيشهد التصفيات النهائية، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الذي يليه.

تُقام التصفيات بمقر المكتبة المركزية بسموحة، في مبنى إدارة الوعظ والفتوى، الدور الأرضي، تحت إشراف إدارة المكتبات، إدارة الجودة، وإدارة الكمبيوتر التعليمي.

مراحل المسابقة

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات تمر بعدة مراحل؛ تبدأ من التصفيات على مستوى المعاهد، حيث يتم اختيار أفضل الطلاب من كل معهد للمشاركة في التصفيات على مستوى الإدارة التعليمية. تليها التصفيات على مستوى الإدارات التعليمية.

ويتنافس الطلاب المتأهلون من المعاهد على مستوى إدارتهم التعليمية لاختيار الأفضل منهم للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المنطقة، ليتم تمثيل المنطقة في التصفيات على مستوى الجمهورية.

تهدف المسابقة إلى تعزيز حب القراءة وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، بالإضافة إلى تشجيعهم على استثمار أوقاتهم في ما يعود عليهم بالنفع علميًا وثقافيًا.