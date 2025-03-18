نجمة لبنانية| مفاجأة في ضحية اليوم مع رامز إيلون مصر

تقع النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله، ضحية رقم 18 لبرنامج «رامز أيلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال من خلال شاشة MBC مصر، والتي من المفترض أن تكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الخاصة والفنية مع تصدرها المشهد في الفترة الأخيرة.

حلقة جديدة من رامز إيلون مصر الليلة

وكشف رامز جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن الضحية رقم 18 لـ «رامز أيلون مصر»، قائلا: «حلقة جديدة من رامز إيلون مصر الليلة، ضيف اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر… هل يتحمل الصدمة؟».

وأضاف: «تعرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرةً بتوقيت مصر حوالي الساعة 6:00 مساءً، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 7:00 مساءً على أم بي سي مصر، وللي فاته العرض، يقدر يشوف الحلقة كاملة على شاهد!».

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.