أشرف صبحي يكشف عن دوره في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقفه وقت أزمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام ان ازمة الكرة المصريه تتمثل في “ الهيصه ” مشددا ان دور اتحاد الكرة و الرابطه يجب أن يكون قوي

وتابع أن الأهلي والزمالك مؤسسات كبيره مضيفا الأهلي مؤسسة كبيرة وملك للشعب المصري، اللي عنده نادٍ مثل الأهلي وكذلك الزمالك”

وأضاف: " رأينا الأهلي اعترض على الحكام في الموسم الحالي، والزمالك في الموسم الماضي اعترض على أزمة المؤجلات".

تصريحات اشرف صبحي

وأضاف: "بالنسبة لي تدخلي جاء يوم مباراة القمة، لأنه لم يتواصل معي أحد قبل الأزمة، وكانت رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة يوم 9 مارس بشأن إسناد القمة لطاقم تحكيم أجنبي".

حدثت المشكلة في يوم المباراة، تواصلت مع أحمد دياب وهاني أبو ريدة، وكنت عاوز أعرف ماذا يحدث؟، خاصة وأن هذا اليوم تصادف مع وجود إنفانتينو في عمومية الكاف".

وتابع “تواصلت مع وزارة الرياضة في السعودية وكان الرد سريعًا بتوفير طاقم حكام وكانوا مشكورين على ذلك ولكن المشكلة كانت في ضيق الوقت”

واختتم "تواصلت مع خالد مرتجي نائب رئيس الأهلي ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة يوم المباراة، وأبلغتهما أننا سنفعل ما نستطيع القيام به، واقترحت ان يقوموا بالتواصل مع الزمالك من أجل حل المشكلة؟".