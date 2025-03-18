قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بـ 15 مايو
نجمة لبنانية| مفاجأة في ضحية اليوم مع رامز إيلون مصر
وزير الرياضة يكشف مصير شكوي الأهلي أمام اللجنة الأوليمبية
ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب
قيادي بمستقبل وطن: إسرائيل تكشف وجهها أمام العالم وتصر علي الانتهاكات
إبراهيم نور الدين : هذا الشخص يحاول تدمير التحكيم المصري لأسباب شخصية
أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة من المسجد أفضل في حالة واحدة
الداخلية تكشف حقيقة حبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لشخص بأكتوبر
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الحرب تقـ.ـتل أبناءنا وندعو لعودة التفاوض
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025
وزير الشباب والرياضة: يجب أن يتحمل الأهلي مسؤولية انسحابه من القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي يكشف عن دوره في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن موقفه وقت أزمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام ان ازمة الكرة المصريه تتمثل في “ الهيصه ” مشددا ان دور اتحاد الكرة و الرابطه يجب أن يكون قوي 

وتابع أن الأهلي والزمالك مؤسسات كبيره مضيفا الأهلي مؤسسة كبيرة وملك للشعب المصري، اللي عنده نادٍ مثل الأهلي وكذلك الزمالك”

وأضاف: " رأينا الأهلي اعترض على الحكام في الموسم الحالي، والزمالك في الموسم الماضي اعترض على أزمة المؤجلات".

تصريحات اشرف صبحي

وأضاف: "بالنسبة لي تدخلي جاء يوم مباراة القمة، لأنه لم يتواصل معي أحد قبل الأزمة، وكانت رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة يوم 9 مارس بشأن إسناد القمة لطاقم تحكيم أجنبي".

حدثت المشكلة في يوم المباراة، تواصلت مع أحمد دياب وهاني أبو ريدة، وكنت عاوز أعرف ماذا يحدث؟، خاصة وأن هذا اليوم تصادف مع وجود إنفانتينو في عمومية الكاف".

وتابع “تواصلت مع وزارة الرياضة في السعودية وكان الرد سريعًا بتوفير طاقم حكام وكانوا مشكورين على ذلك ولكن المشكلة كانت في ضيق الوقت”

واختتم "تواصلت مع خالد مرتجي نائب رئيس الأهلي ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة يوم المباراة، وأبلغتهما أننا سنفعل ما نستطيع القيام به، واقترحت ان يقوموا بالتواصل مع الزمالك من أجل حل المشكلة؟".

اشرف صبحي الزمالك الاهلي القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

أرشيفية

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات هامة من الارصاد للمواطنين

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: قواعد اللعبة تغيرت وحربنا مستمرة حتى عودة الرهائن

العراق علم

العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان على غزة

حركة الجهاد الإسلامي

استشهاد "أبو حمزة" المتحدث باسم سرايا القدس

بالصور

فوائد مهلة لتناول الزبيب .. وأفضل وقت لتناوله في رمضان

فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان

هوندا تشتري بطاريات من تويوتا لتجنب رسوم ترامب الجمركية .. تقرير

هوندا
هوندا
هوندا

كنز خاص للرجال ويحمى من مشاكل القلب.. فوائد خاصة لـ بذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 4.. ياسمين رئيس تدخل السجن بسبب خطيبها

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد