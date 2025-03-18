بيسيرو يكشف مصير لاعبي الزمالك من المشاركة أمام الجونة

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات الأبيض لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتابع :" هناك صعوبة في حصول اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخراً للفريق الأول للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، واللاعبون الصغار تم تصعيدهم لإثبات ذاتهم، وهم لاعبون على مستوى جيد، والجهاز الفني يقوم بتقييمهم كما أنهم يحتاجون للتأقلم مع أجواء اللعب مع الفريق الأول، لأن التدريبات مختلفة ولديهم وقت لإظهار قدراتهم الفنية مع الفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.