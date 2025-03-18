قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجمة لبنانية| مفاجأة في ضحية اليوم مع رامز إيلون مصر
وزير الرياضة يكشف مصير شكوي الأهلي أمام اللجنة الأوليمبية
ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب
قيادي بمستقبل وطن: إسرائيل تكشف وجهها أمام العالم وتصر علي الانتهاكات
إبراهيم نور الدين : هذا الشخص يحاول تدمير التحكيم المصري لأسباب شخصية
أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة من المسجد أفضل في حالة واحدة
الداخلية تكشف حقيقة حبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لشخص بأكتوبر
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الحرب تقـ.ـتل أبناءنا وندعو لعودة التفاوض
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025
وزير الشباب والرياضة: يجب أن يتحمل الأهلي مسؤولية انسحابه من القمة
مدبولي: حالة عدم اليقين والاضطراب الدولي تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو يكشف مصير لاعبي الزمالك من المشاركة أمام الجونة

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
ملك موسى

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات الأبيض لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتابع :" هناك صعوبة في حصول اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخراً للفريق الأول للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، واللاعبون الصغار تم تصعيدهم لإثبات ذاتهم، وهم لاعبون على مستوى جيد، والجهاز الفني يقوم بتقييمهم كما أنهم يحتاجون للتأقلم مع أجواء اللعب مع الفريق الأول، لأن التدريبات مختلفة ولديهم وقت لإظهار قدراتهم الفنية مع الفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

جوزيه بيسيرو الزمالك الدوري كاس العاصمة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

أرشيفية

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات هامة من الارصاد للمواطنين

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس

ترشيحاتنا

نتنياهو

عماد الدين حسين: إسرائيل لا تبحث عن تبرير جرائمها بل تتجاهل المجتمع الدولي

سوريا

الخارجية السورية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على درعا

قوات الاحتلال

فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تسعى لإفشال المبادرة العربية وتسعى لتهجير الشعب

بالصور

فوائد مهلة لتناول الزبيب .. وأفضل وقت لتناوله في رمضان

فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان

هوندا تشتري بطاريات من تويوتا لتجنب رسوم ترامب الجمركية .. تقرير

هوندا
هوندا
هوندا

كنز خاص للرجال ويحمى من مشاكل القلب.. فوائد خاصة لـ بذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 4.. ياسمين رئيس تدخل السجن بسبب خطيبها

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد