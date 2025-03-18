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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحدهم سيرحل.. أسطورة ليفربول يصدم الجماهير بشأن عقود محمد صلاح وأرنولد وفان دايك

صلاح وفان دايك وأرنولد
صلاح وفان دايك وأرنولد
محمد السعيد

توقع روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل لاعب من الثلاثي محمد صلاح وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.

وينتهي عقد الثلاثي مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري،  ولا تزال المفاوضات معقدة بشأن تجديد عقودهم.

وقال فاولر في تصريحات أبرزها موقع “onefootball”: "لا أعتقد أن الثلاثة سيرحلون، أعتقد أن اثنين سيبقيان لكن بغض النظر عن بقائهم أو رحيلهم، سيبقى ليفربول، كنادي كرة قدم صامدًا يواصل المنافسة، اللاعبون يأتون ويرحلون."

ويعتقد أسطورة ليفربول أيضًا أنه إذا غادر أرنولد، فسيكون هناك قدر كبير من التفهم من جماهير الريدز حيث حقق الظهير الأيمن كل ما يمكنه تحقيقه في أنفيلد.

صدمة  جديدة لـ محمد صلاح

في سياق آخر، تلقى النجم المصري المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضربة جديدة في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا".

وكان محمد صلاح ودع دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وخسر ليفربول الأحد الماضي، نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

ورغم تربع النجم المصري على عرش قائمة اللاعبين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، إلا أن حظوظ صلاح تراجعت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب خسارة بطولتين في أسبوع، وبات الدوري الإنجليزي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول.

محمد صلاح روبي فاولر ليفربول فيرجيل فان دايك أرنولد

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