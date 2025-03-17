أسبوع حزين.. كيف تحول حلم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية إلى كابوس؟

تلقى النجم المصري المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضربة جديدة في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا".

ليفربول يخسر بطولتين في أقل من أسبوع

وكان محمد صلاح ودع دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

كما خسر ليفربول أمس الأحد، نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

ورغم تربع النجم المصري على عرش قائمة اللاعبين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، إلا أن حظوظ صلاح تراجعت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب خسارة بطولتين في أسبوع، وبات الدوري الإنجليزي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وتٌمنح جائزة الكرة الذهبية للاعب الأفضل على المستوى الفردي بجانب تأثيره في تحقيق فريقه للألقاب.

تييري هنري يعلق على إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية



في سياق متصل، قال تيري هنري أسطورة كرة القدم الفرنسية، في تصريحات له لشبكة "CBS Sports" الأمريكية: "أرى أن رافينيا، نجم برشلونة، لاعب متكامل للغاية، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو الضغط والمساندة الدفاعية".

وأضاف أسطورة فرنسا: "حسم جائزة الكرة الذهبية يعتمد على الأداء الفردي، سواء في دوري الأبطال أو الفوز بلقب الدوري المحلي".

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، قال هنري: "صلاح يقدم موسمًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر يصعب تكراره بسهولة".

وأشار هنري إلى أن محمد صلاح، هاري كين، وعثمان ديمبيلي من بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، مضيفًا: "لكن هناك لاعب سجل تقريبًا نفس عدد الأهداف دون تنفيذ ركلات الجزاء، وهذا أمر يستحق الإشارة إليه، بالطبع لا أقلل من أهمية تسجيل ضربات الجزاء".

وفي ختام تصريحاته، أكد هنري: "لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي يقدمه محمد صلاح أو هاري كين، لكن رافينيا يعد لاعبًا متكاملاً على صعيد الأداء والتسجيل".