قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد
ماذا يفعل من أكل أو شرب في نهار رمضان؟.. الإفتاء: أكمل صيامك بشرط
أسبوع حزين.. كيف تحول حلم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية إلى كابوس؟
مصرع 37 شخصا جراء العواصف الشديدة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين
تفريغ الكاميرات في واقعة مضايقة الفتيات في بورسعيد
التعلم تحدد موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بالمدارس
احذر| 10 أفعال في رمضان تنقص ثواب الصيام.. يقع فيها كثيرون بسهولة
حدث ليلا| آخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها.. القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتهدد بتعزيز ترسانتها النووية
جنازة مهيبة لطبيب وعروسته| انقلبت بهما السيارة بالدقهلية.. صور
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنوك بمستهل اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسبوع حزين.. كيف تحول حلم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية إلى كابوس؟

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد

تلقى النجم المصري المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضربة جديدة في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا".

ليفربول يخسر بطولتين في أقل من أسبوع

وكان محمد صلاح ودع دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول، الثلاثاء الماضي، من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

كما خسر ليفربول أمس الأحد، نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

ورغم تربع النجم المصري على عرش قائمة اللاعبين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، إلا أن حظوظ صلاح تراجعت في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب خسارة بطولتين في أسبوع، وبات الدوري الإنجليزي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وتٌمنح جائزة الكرة الذهبية للاعب الأفضل على المستوى الفردي بجانب تأثيره في تحقيق فريقه للألقاب.

تييري هنري يعلق على إمكانية تتويج صلاح بالكرة الذهبية


في سياق متصل، قال تيري هنري أسطورة كرة القدم الفرنسية، في تصريحات له لشبكة "CBS Sports" الأمريكية: "أرى أن رافينيا، نجم برشلونة، لاعب متكامل للغاية، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو الضغط والمساندة الدفاعية".

وأضاف أسطورة فرنسا: "حسم جائزة الكرة الذهبية يعتمد على الأداء الفردي، سواء في دوري الأبطال أو الفوز بلقب الدوري المحلي".

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، قال هنري: "صلاح يقدم موسمًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي، وهذا أمر يصعب تكراره بسهولة".

وأشار هنري إلى أن محمد صلاح، هاري كين، وعثمان ديمبيلي من بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، مضيفًا: "لكن هناك لاعب سجل تقريبًا نفس عدد الأهداف دون تنفيذ ركلات الجزاء، وهذا أمر يستحق الإشارة إليه، بالطبع لا أقلل من أهمية تسجيل ضربات الجزاء".

وفي ختام تصريحاته، أكد هنري: "لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي يقدمه محمد صلاح أو هاري كين، لكن رافينيا يعد لاعبًا متكاملاً على صعيد الأداء والتسجيل".

محمد صلاح الكرة الذهبية ليفربول نيوكاسل كاراباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ترامب: سأتحدث مع بوتين غدا بشأن أوكرانيا

صورة أرشيفية

السلطات الأمريكية ترحل طبيبة لبنانية

صورة أرشيفية

مصرع عنصر من الجيش السوري بصاروخ أطلقه حزب الله

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد