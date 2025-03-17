تريزيجيه يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة دوري الأبطال وكأس الرابطة

وجه محمود تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد.

وشارك تريزيجيه ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “ستظل الأفضل في العالم يا فخرنا”.

وخسر ليفربول الانجليزي لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي على يد نظيره نيوكاسل أمس الأحد بهدفين مقابل هدف.

وعانى محمد صلاح قبل أيام من وداع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وأعقبها خسارة لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي في مواجهة نيوكاسل.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.