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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تراجع تقييم محمد صلاح بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

حصل محمد صلاح على تقييم متراجع في خسارة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو».

سجل محمد صلاح تقييم 6.6 ثاني أقل لاعبي ليفربول تقييمًا، مع سوبوسلاي وكوناتيه، بينما كان أعلى لاعبي الريدز تقييمًا هو كوانساه، بـ 6.5.

وخسر ليفربول الانجليزي لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي على يد نظيره نيوكاسل أمس الأحد بهدفين مقابل هدف.

وعانى محمد صلاح قبل أيام من وداع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وأعقبها خسارة لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي في مواجهة نيوكاسل.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

محمد صلاح لاعب ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب نيوكاسل يونايتد اللاعب محمد صلاح

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