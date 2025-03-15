محمد صلاح يكشف عن علاقته بزملائه ومشروبه المفضل قبل المباريات

كشف محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر عن علاقته مع زملائه بالفريق وتفاصيل طقوسه قبل كل مباراة يشارك بها.

وتحدث محمد صلاح عبر شبكة عبر سكاى سبورتس وعند سؤاله عن اللاعب الذي يود أن يُعد له القهوة : "كوستاس بارع في إعداد القهوة، وقد حضّر لي فنجانًا قبل المباراة الأخيرة، لذلك سأختاره بالتأكيد".

وتوج محمد صلاح نجم بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى بعد تألقه مع ليفربول فى مباريات الفريق فى شهر فبراير الماضى.

ونشر الحساب الرسمي للدورى الإنجليزى عبر منصة "إكس" : "محمد صلاح لا يلين .. الملك المصرى هو لاعب شهر فبراير".

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد المقبل.

توج النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للدورى الإنجليزى عبر منصة "إكس" : "محمد صلاح لا يلين .. الملك المصرى هو لاعب شهر فبراير".

وتوج صلاح بالجائزة بعد أدائه المتميز مع ليفربول، خلال الشهر المنصرم.

سجل صلاح، ستة أهداف مع ليفربول، خلال مبارياته التي أقيمت في شهر فبراير، ضمن منافسات “بريميرليج”، إلى جانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، ليقود “الريدز” لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 15 نقطة، عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها محمد صلاح، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، حيث سبق له الفوز بها من قبل في نوفمبر عام 2024.

ويحتل نجم منتخب “الفراعنة” حاليا، صدارة ترتيب هدافي بريميرليج، برصيد 27 هدفا.

وكان صلاح، قد سجل ثنائية قاد بها فريقه ليفربول، للفوز على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد المقبل.