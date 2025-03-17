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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل مفاجئ لجماهير ليفربول بعد خسارة دوري الأبطال والرابطة

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول
سارة عبد الله

حالة من الغضب عمت بين جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، على محمد صلاح نجم الفريق، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وغضب أنصار ليفربول من أداء صلاح ضد نيوكاسل، حيث تذكرت الجماهير أن الهدف الوحيد الذي سجله محمد صلاح في مباراة نهائية، كان أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا من ركلة جزاء في عام 2019.

وخسر ليفربول الإنجليزي لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي على يد نظيره نيوكاسل أمس الأحد بهدفين مقابل هدف.

وعانى محمد صلاح قبل أيام من وداع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وأعقبها خسارة لقب كأس رابطة الاتحاد الانجليزي في مواجهة نيوكاسل.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل يونايتد جمهور ليفربول ليفربول الانجليزي

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