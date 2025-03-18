سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

لا تزال أزمة مباراة القمة بين نادي الزمالك والنادي الأهلي تُلقي بظلالها على الساحة الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل كشف مسئولو اتحاد الكرة الموقف القانوني للاتحاد من المباراة، وسنستعرض خلال السطور التالية أهم ما أوضحوه حيال هذا الأمر.

موقف اتحاد الكرة

أشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن موقف الاتحاد سليم في الأزمة التي حدثت مؤخرًا أثناء مباراة القمة بين الزمالك و الأهلي، والتي لم يتم إقامتها بسبب عدم حضور لاعبي القلعة الحمراء لإستاد القاهرة الدولي، حيث أكدت الجبلاية أن كافة المستندات واللوائح التي تؤكد سلامة الموقف القانوني لاتحاد الكرة في الأزمة الأخيرة جاهزة.

تعين حكام هو حق اصيل لاتحاد الكرة

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن مهمة تعيين طاقم التحكيم واستقدام حكام أجانب من عدمه هو حق للجبلاية وهو ما أقدم عليه اتحاد الكرة وسعى لتنفيذه رغم ضيق الوقت، وتشير اللائحة إلى أنه على الأندية التي ترغب في استقدام حكام أجانب والاستعانة بهم في إدارة المباراة، أن تخطر اتحاد الكرة بمطلبه بشكل رسمي قبل إقامة المباراة بـ 15 يوم.

هذا بالإضافة إلي قيام الفريق بتحمل كافة المصاريف المقررة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي من تذاكر للطيران ذهاب وعودة، إلى الإقامة والانتقالات، وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الجبلاية لم تتلقى أي خطابات رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك قبل المباراة باستقدام طاقم تحميم أجنبي لإدارة المباراة.

الرابطة تعلن العقوبات

الجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أعلنت عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري (دوري نايل)، حيث أعلنت الرابطة اعتماد نتيجة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من القلعة الحمراء

قررت رابطة الأندية المصرية خصم ثلاث نقاط من القلعة الحمراء بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي ذهبت نقاطها إلى نادي الزمالك واعتبار الأهلي مهزومًا بها.

وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة، تتحمل القلعة الحمراء جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.