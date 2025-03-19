إبراهيم فايق: موسم الرياض لا ينوي الحصول على حقوق رعاية أي فريق بالدوري المصري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة بشأن موسم الرياض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق:"من مصادري الخاصة موسم الرياض لا ينوي الحصول على حقوق رعاية أيا من فرق الدوري المصري.. ما يتردد بهذا الشأن غير صحيح".

وفي إطار آخر، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجهود عدد كبير من لاعبيه، خلال مواجهته المقبلة أمام نظيره إنبي، والتي تجمع بينهما مساء غد الخميس، ضمن كأس عاصمة مصر.

غيابات الأهلي أمام إنبي

ويغيب عن الأهلي كل من "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا"، بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر.

ويغيب وسام أبو علي للانضمام إلى منتخب فلسطين فيما يأتي غياب جراديشار للانضمام إلى منتخب سلوفيينا.

بينما يغيب كلًا من كريم فؤاد، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة بسبب الإصابة، ويستعيد جهود علي معلول، ويحيى عطية الله بعد تأكد جاهزيتهما للمباريات.