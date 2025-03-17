بالشباب والناشئين.. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية على ملعب التتش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وشهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين؛ لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وأدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة

تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.