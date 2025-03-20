حملة لنظافة المقابر.. سكرتير عام بورسعيد يناشد بمراعاة حرمة الموتى

ناشد اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد أهالي المحافظة بضرورة مراعاة حرمة الموتى.

جاء ذلك خلال حملة تفقدية قادها اللواء عمرو فكرى و اللواء أيمن قليني رئيس حى الزهور رافقتهما خلالها صدى البلد.

وشدد سكرتير عام مساعد محافظة بورسعيد على ضرورة عدم إلقاء القمامة والمخلفات بالمقابر والحفاظ على نظافتها خلال زيارتهم لذويهم، إضافة إلى من يقومون بسرقة بعض الحديد الموجود على المقابر.

المقابر مكان قدسي له حرمة

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد أنه يتوسم خيرا في الشركة البريطانية المسئولة عن النظافة، والتي تم التعاقد معها وبدأت أعمالها منذ أول مارس الجاري.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد إلى أن المقابر مكان قدسي له حرمة ولابد من الحفاظ عليه.

وأوضح اللواء عمرو فكرى أن العمل مستمر في حملة نظافة المقابر لنهاية الأسبوع، وستواصل الشركة عملها بشكل دوري للحفاظ على نظافتها .

وأوضح سكرتير عام مساعد بورسعيد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسئولين عن المقابر، وعدم التهاون في أي انتهاكات أو مخالفات تحدث، سواء من حيث البناء أو الترميم بدون ترخيص، وسيتم تحرير محاضر رسمية بذلك ضد صاحب المقبرة ومخالفة ضد المسئولين عن المقابر.

ونصح اللواء عمرو فكري ، أصحاب المقابر في حالة القيام بالبناء أو الترميم بضرورة الحصول على ترخيص بذلك حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية .

وصرح السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد ، بأنه سيتم دراسة مقترح التعاقد مع شركة أمن ، لتعيين حراسة علي المقابر للحفاظ عليها من المنتهكين لحرمتها ، وسيتم عرض المقترح على اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

حملة مكبرة لنظافة المقابر القديمة وضبط المخالفات

كان اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد ، والسيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ،قادا حملة مكبرة على المقابر القديمة لنظافتها وإزالة كافة المخلفات والقمامة ، ولضبط جميع المخالفات ، والاستجابة لشكاوى المواطنين المترددين على زيارة ذويهم بها.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030م .

وأسفرت الحملة عن رفع أطنان من القمامة والمخلفات ومخلفات الأشجار والنباتات الموجودة بين المقابر ، بالإضافة إلى ضبط مخالفة بناء وتطوير إحدى المقابر دون وجود تصريح بناء .

وتابع اللواء عمرو فكري والسيد اللواء أيمن صبحي ، أعمال النظافة ورفع المخلفات التي تقوم بها الشركة البريطانية للنظافة ، في حملة مكثفة بدأتها منذ أسبوع وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، والتي تولت مهمة نظافة الأحياء بمحافظة بورسعيد منذ بداية مارس الحالي .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لكل مناطق الحي وشوارعه .