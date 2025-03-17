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تفريغ الكاميرات في واقعة مضايقة الفتيات في بورسعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفريغ الكاميرات في واقعة مضايقة الفتيات في بورسعيد

محكمة
محكمة
رامى المهدي

قررت جهات التحقيقات، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قيام أشخاص بمضايقة الفتيات في بورسعيد.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام 3 أشخاص بمضايقة فتيات، وَرَشّ المياه عليهن باستخدام مسدس "لعبة أطفال"، ولك خلال استقلالهم سيارة "مملوكة لأحدهم" بمحافظة بورسعيد.

القبض على المتهمين بمضايقة الفتيات بمسدس لعبة في بورسعيد

بالفحص؛ تبين أن قسم شرطة الشرق ببورسعيد، تلقى بلاغا من طالبة، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام قائد سيارة وبرفقته آخرون بمضايقتها ورش المياه عليها حال سيرها بالطريق العام باستخدام مسدس “لعبة أطفال”.

وتم تحديد وضبط السيارة ومرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم المسدس اللعبة المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفريغ كاميرات وزارة الداخلية الداخلية

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