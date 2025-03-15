منذ بداية شهر رمضان .. الداخلية تحبط ترويج 60 مليون قطعة ألعاب نارية بالأسواق| صور

شن قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك إستهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.

ضبط كميات من الألعاب النارية

أسفرت الجهود خلال الفترة من (1- 14) الجارى عن ضبط (1300 قضية بعدد 1339متهم - عدد 9 ورش تصنيع) بمضبوطات بلغت (أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.



يأتى ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والإتجار فى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.









