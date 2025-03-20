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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسرة مسيحية تقيم مائدة إفطار للصائمين بالزاوية الحمراء |صور

مائدة رحمن الزواية الحمراء
مائدة رحمن الزواية الحمراء
ميرنا محمود   -  
تصوير كيرلس صلاح

اعتاد المجتمع المصري علي تقديم مائدة طعام للصائمين الأقل دخلاً، إلا أن إعدادها ليس حكراً على دين معين، فقد شهدت بعض الأحياء المصرية موائد مقدمة من مسيحيين وأقباط. 

و حرصت أسرة مسيحية  علي تقيم مائدة طعام للصائمين بالزاوية الحمراء، لمشاركة المسلمين فرحتهم و تقديم أسمي صور للوحدة الوطنية. 

علي الجانب الاخر تناول اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الإفطار على إحدى موائد الرحمن وسط أهالي منطقة الوليدية بحي شرق، وذلك في جو مفعم بالبهجة والفرحة وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار حرص المحافظة على تعزيز التكافل الإجتماعي ونشر روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وخميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة والدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري ومصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.


مفاجأة محافظ أسيوط 
حيث فاجأ محافظ أسيوط المواطنين على مائدة الرحمن قبل أذان المغرب بدقائق لتناول الإفطار معهم، متبادلا معهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركتهم في الإفطار مشيراً إلى أن هذه المبادرات تظهر مدى تكاتف المواطنين وتؤكد على قيمة التضامن الإجتماعي.

كما سادت حالة من الفرحة والترحيب من قبل المواطنين، لحرص المحافظ على تناول الإفطار وتبادل الحديث معهم، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس اهتمام المحافظ بالمواطنين وتعزيز الروابط بين القيادة المحلية والمواطن وتساهم في نشر روح الألفة والمحبة بين كافة فئات المجتمع

مائدة رحمن الزوايه الحمراء افطار صائم مائدة رحمن أسرة مسيحية

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