جامعة المنيا تنظم أضخم مائدة إفطار جماعي في تاريخها

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، أضخم مائدة إفطار جماعي في تاريخها بطول 1500 متر وبمشاركة 2500 شخص.

وكان الافطار بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، والطلاب والطلاب الوافدين.

وشارك في هذا الحدث الكبير اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار يامن حمدى موافي المستشار القانوني لصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين والصحفيين، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تم تنظيم المائدة الرمضانية، بالتعاون مع صندوق" تحيا مصر " ضمن حملة إفطار صائم تحت شعار " رمضان يجمعنا في رحاب جامعة المنيا"، وبدأت المائدة من الباب الرئيسي للحرم الجامعي وحتى مبنى الإدارة المركزية، والمطعم المركزي بطول 1500 متر، وحضرها 2500 شخص.

وتوافد الحضور للمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس أسمى معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الجامعة في أجواء من المحبة والروحانيات التي ميزت هذا الحدث المميز.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن تنظيم هذه المائدة التاريخية، يعكس حرص الجامعة على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي والمحافظة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة قوية للتضامن الوطني والتعايش السلمي بين كافة فئات المجتمع.

كما أكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تحرص على دعم طلابها، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في تنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لديهم، إلى جانب تطورهم الأكاديمي، مشددا على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على تنظيم حفل الإفطار وكافة الفقرات ليظهر بالمظهر اللائق بجامعة المنيا.

من جانبه، قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شكره وتقديره لجامعة المنيا على تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يعكس روح التعاون والتكافل بين جميع أبناء المنيا، مؤكدًا أن المحافظة دائمًا ما تشهد تعاونًا مثمرًا بين جميع مؤسساتها لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لجميع المواطنين.

وعقب الإفطار، استمتع الحضور بعدد من فقرات الانشاد الديني والتواشيح، ثم فقرة فنيه قدمها كورال الجامعة بمركز سوزان مبارك للآداب والفنون، والتي أضافت المزيد من البهجة الروحانية، وساهمت في تعزيز أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك