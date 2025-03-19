عماد كدواني: المنيا ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم احتفالًا بالعيد القومي الـ 106 للمحافظة، والذي يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد.

كما شارك في الحفل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة، والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين والصحفيين، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد المحافظ أن المنيا ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي ستنعكس إيجابيًا على المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية التي أضفت أجواء من البهجة، حيث قدم الفنان محمد صلاح فقرة غنائية، كما قدم كورال الأطفال عروضًا فنية متميزة، وسط أجواء احتفالية وطنية تعبيرًا عن اعتزاز أبناء المنيا بتاريخ محافظتهم العريق.