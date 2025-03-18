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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمشروع تطوير سوق الحبشي

محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمشروع تطوير سوق الحبشي الحضري
محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمشروع تطوير سوق الحبشي الحضري
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة الحبشي بمدينة المنيا، وذلك ضمن فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ 106، مؤكداً ان التطوير مشروع تنموي خدمى متكامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإقامة أسواق حضارية، في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبّد العزيز السكرتير العام للمحافظة و اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد .

تطوير سوق الحبشي 

وعقب وضع حجر الأساس، قدم المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة فى المشروع لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الغرفة التجارية وتجار الجملة بسوق الحبشى لاستجابتهم السريعة فى إخلاء منطقة الحبشى والانتقال إلى سوق ماقوسة الجديد تمهيدا لبدء عمليات التطوير .

وخلال الفعالية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن المشروع وأهميته في تطوير الخدمات بالمنطقة، كما قدم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد المنيا القومي، مؤكدًا ان المحافظة ستشهد مجموعة من الافتتاحات لمشروعات متنوعة فى مختلف القطاعات وعلى مستوى جميع مراكز المحافظة .

يقام المشروع على مساحة 3975 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين، حيث يضم وحدات تجارية بمساحة 2×2 متر في الدورين الأرضي والأول العلوي، بينما يضم الدور الثاني العلوي وحدات إدارية، بما يسهم في دعم الأنشطة التجارية والخدمية بالمنطقة.

يجري تنفيذ مشروع تطوير سوق الحبشي بتمويل وتصميم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق العشوائية، حيث ينفذ المشروع وحدة التنمية الحضرية بمحافظة المنيا، تحت إشراف المهندسة هايدي فاروق، مدير وحدة التنمية الحضرية، وبإشراف عام من المهندسة هدير ربيع، ويتولى رامي حسني مهام المدير التنفيذي، وبمشاركة المهندسة بسمة عماد ضمن فريق المكتب الفني للمشروع.

شارك فى الفعالية النائب على بدوى عضو مجلس النواب والمهندس أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا و العقيد وليد العاطون مدير ادارة مرور المنيا والعقيد حسن شلبى مدير شرطة المرافق و الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

محافظ المنيا وضع حجر الأساس سوق الحبشي الحضري مشروع تنموي خدمى برنامج التنمية المحلية

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