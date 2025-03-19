مستشفى ملوي بالمنيا ينجح في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ 111 عاما

أعلن مستشفى ملوي التخصصي جنوب المنيا، نجاح إجراء عملية لسيدة تبلغ من العمر 111 سنة.

وقال الدكتور أحمد محمد عمر مدير المستشفى، أن أطباء المستشفى نجحوا في إجراء عملية جراحية، لمريضة تبلغ من العمر 111 عاما، تعاني من كسر بمدورى الفخذ وبعد عمل الإشاعات اللازمة، تقرر لها إجراء عملية تثبيت للكسر بواسطة مسمار نخاعي تشابكي لتثبيت كسور عظمة الفخذ، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وأضاف مدير المستشفى، أن هذا النوع من العمليات لا يتطلب شق جراحي كبير، حيث لا يتعدى طول الجرح حوالي ٢ سم تقريبا ، ويكون التعافي أسرع، وتم إجراء الجراحة بنجاح وخرجت المريضة من العمليات إلى القسم الداخلي، وخروجها بعد ذلك من مستشفى ملوي التخصصي في حالة صحية جيدة لتتم متابعتها بالعيادة الخارجية بالمستشفى.

وقام بإجراء الجراحة الدكتور جرجس يعقوب أخصائي العظام بالمستشفى، ومساعدة الدكتور محمد كمال والدكتور رامي اشرف نواب العظام، بإشراف الدكتور ثروت فكرى رئيس قسم العظام.