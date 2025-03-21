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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف .. توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.. ومصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب سيارة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بدء توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية، بدعم من وزارة الأوقاف، وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.


وجه المحافظ - في بيان اليوم/الخميس/ - بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التوزيع العادل وعدم الازدواجية في صرف المساعدات الغذائية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفق آلية تضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة أعلي كوبري ببني سويف

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بطريق «بني سويف ـ الفيوم» وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثث والمصابين

عمرو الليثي يجبر بخاطر بائعة مناديل ويهديها 7 آلاف جنيه

تحت شعار “ هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم “ ذهبت كاميرا برنامج ”أجمل ناس” المذاع علي شاشة الحياة الي محافظة بني سويف، والتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مع سيدة كريمة تقف في الشارع وتبيع مناديل .. وقالت انها تحمد الله علي كل شئ وتعيش في ظل ظروف صعبة ولكنها صابرة وتجتهد ، مشيرة الي انها يوميا تقوم ببيع المناديل والحمد لله مستورة

ببا الفشن بني سويف

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