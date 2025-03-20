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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: آداب بني سويف تنظم حفل إفطار جماعيًا.. تشغيل تجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال 2

آداب بني سويف
آداب بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أجواء رمضانية مميزة.. آداب بني سويف تنظم حفل إفطار جماعيًا بحضور قيادات الجامعة|صور
نظّمت كلية الآداب جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محروس إبراهيم، عميد الكلية، حفل إفطار جماعي داخل حرم الكلية

 

بحضور الأستاذة الدكتورة عزة فاروق الجوهري، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،  والفنان الكبير الأستاذ الدكتور عمر فرج، رئيس قسم المسرح والدراما والنقد بالكلية،والأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب، والأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود،  وانتصار عبد الباقي مدير إدارة مشروعات البيئة إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والطلاب وبعض أسر الحاضرين بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم.

كما شهد الحفل من كل الإعلام  حضور الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام ، والأستاذ الأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم درويش أستاذ بكلية الإعلام ، ومحمد خليفة مدير كلية الإعلام ، والأستاذ الدكتور وائل حزين، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا. 

محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال "2" ضمن افتتاحات الواسطى في العيد القومي للمحافظة


افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمعصرة أبوصير، والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى، في إطار المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف، وتحت مظلة  الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

 

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز الواسطى، ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2025، وفي ضوء خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

العثور على جثة غريق بحوض مياه مزرعة في بنى سويف
عثر أهالى قرية هرم ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، على جثة غريق بداخل حوض مياة بمزرعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بالعثور على جثة غريق بداخل حوض مياة بمزرعة، بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقاً لتوجيهات الشرطة.

بني سويف آداب بني سويف المسرح والدراما والنقد ببني سويف الدكتور عمر فرج الدكتور محروس ابراهيم

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