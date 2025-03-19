أجواء رمضانية مميزة.. آداب بني سويف تنظم حفل إفطار جماعيًا بحضور قيادات الجامعة|صور

نظّمت كلية الآداب جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محروس إبراهيم، عميد الكلية، حفل إفطار جماعي داخل حرم الكلية، بحضور الأستاذة الدكتورة عزة فاروق الجوهري، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم.

شهد الحفل حضور الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، والفنان الكبير الأستاذ الدكتور عمر فرج، رئيس قسم الدراما والمسرح والنقد بالكلية، والأستاذ الدكتور وائل حزين، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب، والأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والطلاب وبعض أسر الحاضرين.

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تضمّن الحفل الرمضاني، الذي قدّمته مديرة المكتبة بالكلية، عدة فقرات، منها مسابقات لأطفال العاملين بالكلية، إلى جانب بعض الفقرات الرمضانية المميزة.

وأشاد عميد الكلية بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي، الذي شهد حضورًا كبيرًا من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة من مختلف الأقسام.

وأكد الدكتور محروس إبراهيم حرص إدارة الكلية على التواصل المستمر مع الأساتذة والهيئة المعاونة، ومشاركتهم في مختلف المناسبات، بهدف جمعهم على مائدة واحدة لتعزيز الأجواء الأسرية والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بينهم.

في ختام الحفل، قدّم العميد التهنئة للسيدة رباب سعيد، مديرة الكلية، بمناسبة توليها المنصب الجديد، كما هنّأ الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات، كما قدّم لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.