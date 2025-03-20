قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمرًا دوليًا لدعم حل القضية الفلسطينية
8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك
هيفضل سيد القارة .. إعلامي يوجّه رسالة دعم للاعبي الزمالك
متأثرًا بإصابته.. مصرع شاب إثر حريق في شقة سكنية بحدائق حلوان
احتجاجات شعبية ودعوات للتهدئة.. أردوغان يتجنب التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول
يصل لميدان الحصري | مفاجأة لسكان أكتوبر والجيزة والقاهرة والمدن الجديدة.. إيه الحكاية؟
كأس عاصمة مصر.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وإنبي
اتفاق أمريكي أوكراني على توسيع وقف إطلاق النار
دعاء اليوم العشرين من رمضان.. كلمات تغفر الذنوب رددها
تامر عبدالحميد: الزمالك بعيد عن الدوري .. ويجب التركيز على البطولات المتاحة
زيلينسكي: وصول عدة طائرات إف-16 إلى أوكرانيا
موعد تقديم الساعة 60 دقيقة بعد انتهاء الشتاء رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد حفل إفطار «إفطارنا واحد» بحضور أكثر من 10 آلاف مواطن|صور

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، وتحت شعار "إفطارنا واحد"، نظّم حزب مستقبل وطن بالمحافظة حفل إفطار جماعي، حضره أكثر من 10 آلاف مواطن، ونظمه النائب الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة المركز.

شهد الحفل حضور النائب عصام سلطان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين المهنيين بالحزب، بالإضافة إلى النائب حسام العمدة، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب المحافظة للحزب، ومكاتب مراكز المحافظة السبعة.

قدم الحفل الإعلامي تامر أمين، وتم خلاله توزيع 20 رحلة عمرة للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 50 جهاز عروس للعرائس الأيتام بمركز ببا، تبرعًا من النائب عبد الله علي مبروك.

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة تكشف اصعب موقف تعرضت له

كلّم ربنا | هالة زايد وزير الصحة السابق تكشف أصعب موقف تعرضت له

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

رئيس الوزراء

صرف معاشات أبريل خلال أيام وزيادة 25% لهؤلاء.. هدية الحكومة للمصريين قبل العيد

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق شقة سكنية في حدائق حلوان.. صور

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية

المتهمين

بالشوم والزجاج.. القبض على طرفى مشاجرة قنا

بالصور

ألم الحلق في الصيام ..كيفية التخلص منه

ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه

أعراض التهاب المرارة وتقليل خطر الإصابة بها

عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها
عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها
عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها

هل الهربس معدٍ؟.. تعرّف على أعراضه وطرق انتقاله

هل الهربس معدى ؟
هل الهربس معدى ؟
هل الهربس معدى ؟

التوتر يُسبّب الحموضة والمغص .. إليك أطعمة تُعالج التهاب المعدة النفسي

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

فيديو

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية

بوسي

عمره خلص بالسجن.. بوسي تكشف حقيقة تسببها في وفاة زوجها الأول

خالد بيبو

العمل مع الأهلي شرف.. خالد بيبو يكشف سبب رحيله من منصب مدير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد