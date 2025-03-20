محافظ بني سويف يشهد حفل إفطار «إفطارنا واحد» بحضور أكثر من 10 آلاف مواطن|صور

بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، وتحت شعار "إفطارنا واحد"، نظّم حزب مستقبل وطن بالمحافظة حفل إفطار جماعي، حضره أكثر من 10 آلاف مواطن، ونظمه النائب الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب عن دائرة المركز.

شهد الحفل حضور النائب عصام سلطان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين المهنيين بالحزب، بالإضافة إلى النائب حسام العمدة، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب المحافظة للحزب، ومكاتب مراكز المحافظة السبعة.

قدم الحفل الإعلامي تامر أمين، وتم خلاله توزيع 20 رحلة عمرة للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 50 جهاز عروس للعرائس الأيتام بمركز ببا، تبرعًا من النائب عبد الله علي مبروك.