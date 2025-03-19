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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الفشن المركزي وتستدعي أطباء للعمل بالاستقبال

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

فاجأت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، وعقب الإفطار مستشفى الفشن المركزي في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الجولة قدمت وكيل وزارة الصحة التهنئة للأطقم الطبية والمرضى التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات، حيث تفقدت أقسام الاستقبال والطوارىء لمتابعة انتظام العمل، وتم رصد المتغيبين من النوبتجيات، وإحالة المقصرين إلى التحقيق بالشؤون القانونية، واستدعاء أطباء للعمل بالاستقبال لتقديم الخدمات للمرضى المترددين على المستشفى، فيما تم رصد قصور لفريق الإشراف بالمستشفى حيث لم يتواجد أحد من الفريق.

تابعت وكيل وزارة الصحة في بني سويف خلال الجولة إجراءات تسجيل حالات الطوارىء مؤكدة على سرعة أعمال التسجيل لسرعة تقديم الخدمة الصحية المطلوبة للحالات، واستكملت الجولة بالمرور على باقي أقسام المستشفي بتفقد العنايات المركزة وعنايات الأطفال، حيث تم رصد تعطل بعض الأجهزة منها أجهزة المونتور بالعناية المركزة، وتوجية قسم الصيانة بسرعة إصلاح العطل وتوفير أجهزة مونتور للعناية المركزة.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية وبعض أعضاء فريق العمل بالمديرية.

بني سويف الفشن ببا

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