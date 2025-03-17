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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: 1.7 مليار جنيه لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم
محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم
أ ش أ

أكد محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم، مكانة وأهمية المناسبة التي تمثل العيد القومي للمحافظة في 15 مارس كل عام، وهي إحياء ذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 "بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد باشا زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي حينذاك.

وقال المحافظ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "أبناء بني سويف برهنوا على الوطنية والتوحد خلف زعاماتهم وقادتهم التاريخيين في مواجهة المحتل ،باعتبارهم جزءا أصيلا من تاريخ كفاح الشعب المصري،لاسيما وأن هذه المناسبة تتزامن مع حدث وطني آخر له مكانته في قلوب ووجدان الشعب المصري عامة وقواتنا المسلحة على وجه الخصوص، وهو "يوم الشهيد" ذكرى استشهاد البطل الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسط جنوده أثناء تفقده الخطوط الأمامية للجبهة إبان حرف الاستنزاف عام 1969".


ووقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة، متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا للدولة في بناء مصر الجديدة واستكمال مسيرة التنمية الذي بدأته الدولة خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ولفت المحافظ إلى أن 380 مليون جنيه تكلفة مشروعات جديدة تتواصل افتتاحاتها وتفقدها بمراكز الواسطى والفشن وبني سويف وأهناسيا وسمسطا في كافة القطاعات الخدميه في التعليم ومشروعات المياه وأبنية التضامن الاجتماعي والشباب، علاوة على مليار و700 مليون جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بالمحافظة المخصصة لقرى مركزى ببا وناصر وتخدم قرابة مليون مواطن ويجري تشطيبها حاليا.


وشهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تنفيذ مشروعات عديدة منها 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصلا دراسيا، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية،29 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.


ولفت المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة السنوية، تضمن بعض الفعاليات منها احتفالية كبرى نهاية فبراير الماضي بالاستاد الرياضي بنادي سيتي كلوب، شملت عروضا فنية ورياضية وثقافية وعرض مجسمات لأشهر المعالم التي تشتهر بها مراكز المحافظة، وفيلما وثائقيا عن إنجازات الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب نقل شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد عمر بن عبدالعزيز عبر التليفزيون والإذاعة، فضلا عن إعداد برنامج لافتتاح حزمة من المشروعات بمراكز المحافظة في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، والذي بدأ بمراكز الفشن وسمسطا وبني سويف وأهناسيا وتُستكمل تباعاً بباقي المراكز خلال الأسابيع القليلة المُقبلة حتى نهاية مارس الجاري.


وأكد أن أعمال الخير تتواكب أيضا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، حيث تم استلام كميات من اللحوم البلدية المهداة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مع المشاركة في تكريم العديد من الأطفال حفظة القرآن الكريم مع المشاركه في الكثير من مراسم اختيار الفائزين بقرية العمرة المقدمة من عدد من رموز المحافظة للسيدات والرجال على سواء والتى وصلت إلى أكثر من 50 فرصة لأداء العمرة.

مبادرة حياة كريمة محافظ بني سويف العيد القومي للمحافظة ثورة 1919 سعد باشا زغلول الاحتلال الإنجليزي

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