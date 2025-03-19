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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال "2" ضمن افتتاحات الواسطى في العيد القومي للمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمعصرة أبوصير، والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى، في إطار المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف، وتحت مظلة  الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

 

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز الواسطى، ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2025، وفي ضوء خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

 

وعقب افتتاح التشغيل التجريبي ،تم تقديم عرض موجز _قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة_تضمن الإشارة إلى  مراحل ومكونات المشروع الذي  يضم محطة رفع قدرة 60لتر/ثانية ، وشبكات إنحدار بطول بإجمالي طول 11000متر طولى وبأقطار تبدأ من 160مم حتى 500مم، وخط طرد "GRP" قطرداخلي 350مم بطول 3495 متر طولي، من محطة رفع المعصرة إلى محطة المعالجة بأبوصير الملق، مشيرا إلى أن تكلفة الأعمال المُنفذة من المشروع بلغت 27 مليون جنيها، يخدم أكثر من 10 آلاف نسمة في المرحلة الأولى ، ومن المستهدف زيادة أعداد المستفيدين من المشروع إلى 25 ألف نسمة ، حيث تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى بلغ  45 مليون جينها  بعد تنفيذ المشروع بالكامل.

 

وحرص المحافظ ، على لقاء أهالي القرية واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم ، في بعض القطاعات والمرافق ، وشلمت تعزيز الخدمة بالوحدة الصحية بالمعصرة وتأهيل وإعادة رصف الطريق في المسافة من أبويط حتى أبوصير ، والحاجة لماكينة صراف آلي للتيسير على كبار السن في صرف المعاشات، وغيرها من المطالب والشكاوي التي كلف المحافظ مكتبه باستلامها، مؤكدا دراسة تلك المطالب والشكاوي والعمل على توفير الحلول والبدائل لها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي إطار المتاح من إمكانات وموارد ووفق القانون.

كما افتتح المحافظ مشروع الإحلال الجزئي بمدرسة محمد عثمان جلال الابتدائية المشتركة "2" بونا القس التابعة لمجلس قروي انفسط ، ونفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 1831 متراً _ مساحة المبنى 429 مترا_ بتكلفة 13.8 مليون جنيها ، وتمت إضافة 20 فصلا دراسيا بالمبنى الجديد الذي تم بناؤه وإحلاله بدلا من المبنى القديم الذي تمت إزالته، ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا ، منها 6 فصول لمرحلة رياض الأطفال ، 18 فصلا للمرحلة الابتدائية من الأول للسادس، وذلك بجانب ملحقات  تشمل : مصادر ، كمبيوتر ، مكتبة ، فراغ متعدد الأغراض(تربية فنية/تربية موسيقية)، مشاهدة ، مجالات، مصلى، أخصائي نفسي واجتماعي، طبيب، إدارة ، غرفة شبكات ، دورات مياه"بنين وبنات/ ذو الهمم".

 وتفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول فضلا عن متابعة أنشطة المكتبة وتفقد معرض المشغولات والحرف اليدوية ، موجها بالمتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس _ وبخاصة خلال  شهر رمضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

 

رافق المحافظ خلال الجولة: حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية ببني سويف، الدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم الواسطى، ونواب رئيس المدينة (شريف يسن، أشرف مليحي) ، ورؤساء قرى انفسط وأبوصير "سعيد قرني ، عماد سنجر" ، بجانب عاطف هلال مدير مدرسة محمد عثمان.

بني سويف ببا الفشن

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