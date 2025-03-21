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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فركش تصوير مسلسل شباب امرأة

شباب امرأة
شباب امرأة
قسم الفن

كشفت الفنانة رانيا منصور عن انتهاء تصوير مسلسل شباب امرأة التي تشارك به في الموسم الرمضاني 2025.


 

ونشرت رانيا منصور، صورا عبر إنستجرام من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها برسائل شكر لأبطاله وصناعه.


 

يعرض مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق "شباب امرأة" في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025


 

ويشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.


 


 

طرحت الشركة  المنتجة  لمسلسل “شباب امرأة”، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، حيث تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر بإطلالة جاذبة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصية التي تقدمها، وخلفها باقي ابطال العمل.

شباب امرأة رانيا منصور رمضان 2025

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