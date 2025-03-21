أحمد سلامة: سارة بنتي معملتش جرم لما لبست هوت شورت في ابن حلال

تحدث الفنان أحمد سلامة عن الانتقادات التي تتعرض لها ابنته الفنانة سارة سلامة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "أوضة ضلمة"الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": في الأول كنت بتضايق دلوقت مبقتش كده ولا بشوف إيه مكتوب، سارة مبقتش قاصر هي شخصية كبيرة ومسؤولة، هي بدأت 17 في التمثيل، في مسلسل ابن حلال.

وتابع: وكان أول عمل ليها وانا عمري ما رحتلها اللوكيشن التصوير غير مرتين ومكنتش بتاخد رأيي في اللبس ، وكان في استايلست وبتسمع كلامها وكانت بنوتة صغيرة ولبست هوت شورت، وعلى فكرة في حاجات أفظع من كده معملتش الجُرم يعني ، زي اي بنونة عايزة تتدلع.



كما تحدث "سلامة" عن تعرضها مؤخرًا لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها في مسلسل "نقطة سودا" وانتقادات لإجرائها عمليات تجميل، قائلا: السوشيال ميديا سمحت للانتقادات واللجان ودلوقت الناس مبتقعدش مع بعضها في وش بعض لا دول كلهم بيقعدوا بالموبايلات.