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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضانيات السيمفونى تستلهم سحر شهرزاد بالعربية فى الأوبرا

حفل رمضانيات
حفل رمضانيات
تقى الجيزاوي

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام  حفل رمضانيات 2 لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد شرارة تحت عنوان ( شهرزاد بالعربى) وذلك فى التاسعة والنصف من مساء السبت ٢٢ مارس على المسرح الكبير.

يشارك فى الحفل فريق عمدان النور " جازاجا "، الفنان هانى حسن وأكاديميته للباليه ، التخت العربى ويضم العازفين راجى كمال (قانون)، مودى الشافعى (ناي)، مايكل أنسى (عود)، هانى زين (إيقاع)، ونور الشامى (تشيللو) والمطربة بسملة كمال برؤية خاصة لقائد الحفل محمد شرارة يقدم خلالها نسيج فنى متفرد يمزج الموسيقى الكلاسيكية الغربية بالألحان الشرقية من خلال المتتابعة السيمفونية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف وألحان الفن  - عاشق الروح لـ محمد عبد الوهاب ، أغدا ألقاك لـ أم كلثوم ، أمواج البحر لـ مياس اليمانى المتتابعة العربية لـ عطية شرارة ، نسم علينا الهوا لـ فيروز والأخوين رحبانى ويصاحبها تابلوهات حركية من تصميم  الفنان هانى حسن .

كما يضم البرنامج أغنية سيرة الأراجوز التى استلهمها فريق جازاجا أو عمدان النور ومؤسسه يحيى نديم من قصيدة شعرية تحمل نفس الإسم لـ خالد عبد القادر  وتحولت إلى إنشودة بعد عملية إبدال وتغيير .

يحمل الحفل ملامح من المشروع الفنى لعازف الفيولينة وقائد الحفل محمد شرارة "موزاييك " والذى يعد مبادرة فنية تستلهم فن الفسيفساء حيث يهدف إلى دمج مختلف أنواع الفنون والموسيقى في عمل فني متكامل كالمزج بين الموسيقى العربية الشرقية والموسيقى الكلاسيكية العالمية، مما يخلق تجربة فنية فريدة تعكس التراث الثقافي الثرى للفنون الإسلامية وتعزز الهوية الفنية الشرقية بسبب السعى إلى تقديم الفن بطريقة تجمع بين الأنواع المختلفة دون تفضيل نوع على آخر .

يذكر أن محمد شرارة عازف فيولينة وقائد أوركسترا ، ينتمى لأسرة فنية فهو حفيد الموسيقار عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامى ، بدأ العزف على آلة الفيولينة في سن السابعة في معهد كونسرفتوار القاهرة وتخرج بامتياز عام 2005، وأصبح مدرسا به ، شارك مع فرق أوركسترا مرموقة مثل الديوان الغربي الشرقي، البحر الأبيض المتوسط، القاهرة السمفوني ، نورشوبينج السمفوني ، ميونيخ السمفوني ، واصل تعليمه في ألمانيا، وحصل على "دبلومة الموسيقى" عام 2008 ودرجة "ماستر كلاس" عام 2011 ، فاز بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة (2000 و2002) ، تم اختياره لمسابقة قيادة الأُركسترا الثانية في بحيرة كومو عام 2022 ، قام بتأليف أعمال لآلات وفرق موسيقية مختلفة، أسس عام 2012 فرقة موزاييك التي تجمع بين الموسيقى العربية والكلاسيكية وقدم بها عدة عروض لاقت الإعجاب والإستحسان .

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