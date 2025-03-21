3 تخصصات طبية.. جامعة بورسعيد تعلن قبول نقل التكليف من الصحة إلى المستشفى الجامعي

أعلنت جامعة بورسعيد، بناء على تعليمات الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة الترحيب بنقل تكليف مَن يرغب إلى مستشفيات جامعة بورسعيد بعد موافقة وزارة الصحة وطبقا للوائح والقوانين المتبعة بوزارة الصحة فى هذا الشأن ومنها اشتراط موافقة الجهة المنقول إليها.

جامعة بورسعيد ترحب بهذه التخصصات

وأوضحت جامعة بورسعيد، فى بيان أن الإعلان يستهدف أبناء محافظة بورسعيد من الصيادلة والتمريض وفنيين المعهد الفنى الصحى، نظرا للانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل مستشفى بورسعيد الجامعى واقتراب التشغيل التجريبى للمستشفى، وحرصا من الجامعة على خدمة أبناء المحافظة من الصيادلة والتمريض وفنيين المعهد الفنى الصحى والذين تم تكليفهم خارج المحافظة.



وأكدت جامعة بورسعيد أنها ستعطى خطابات موافقة على نقل تكليف الصيادلة والتمريض وفنيين المعهد الفنى الصحى موجهة لإدارة التكليف بوزارة الصحة طبقا لاحتياجات المستشفيات وبأولوية تقديم الطلبات.



وأوضحت جامعة بورسعيد، أن تقديم الطلبات سيكون بمكتب رئيس جامعة بورسعيد، بداية من يوم الأحد 23/3/2025 وحتى يوم الخميس 27/3/2025 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.