لسوء الأحوال الجوية.. استمرار توقف الصيد في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

جاء هذا طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من نشاط الرياح والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وحرص الصيادون على الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمخاطر أثناء الإبحار وممارسة أنشطة الصيد البحري.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعلن الأربعاء الماضي، استمرار توقف حركة الصيد والملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف الصيد والملاحة عقب تحسن الأحوال الجوية حرصاً على سلامة الصيادين.